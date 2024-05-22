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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ТОН-Т 8 см х 1,5 м синий, №1 - Львов (683597) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
122,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (2)
123,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (2)
121,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
123,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
100,54
Экономия: -13,72 грн
86,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (2)
121,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (2)
122,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Житомирская, 18
Всего: упаковка (1)
102,85
Экономия: -10,80 грн
92,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 74
Всего: упаковка (1)
123,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 45
Всего: упаковка (1)
98,67
Экономия: -7,11 грн
91,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Сосновского, 42
Всего: упаковка (2)
121,89 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Всего: упаковка (1)
80,49
Экономия: -3,21 грн
77,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Декабристов, 87
Всего: упаковка (2)
122,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (2)
122,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чабаны, ул. Машиностроителей, 14-А
Всего: упаковка (1)
122,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лагерная, 46/48
Всего: упаковка (1)
122,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
122,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
122,69 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (5)
123,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (2)
122,82 грн