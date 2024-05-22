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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ТОН-Т 8 см х 1,5 м серый, №1 - Львов (683595) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
100,54
Экономия: -13,72 грн
86,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Житомирская, 18
Всего: упаковка (1)
102,85
Экономия: -10,80 грн
92,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1
Всего: упаковка (1)
77,37
Экономия: -3,52 грн
73,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 45
Всего: упаковка (1)
79,71
Экономия: -2,43 грн
77,28 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Всего: упаковка (1)
101,04
Экономия: -11,90 грн
89,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 3-А/1
Всего: упаковка (1)
101,13
Экономия: -9,08 грн
92,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
103,55
Экономия: -9,77 грн
93,78 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
106,00
Экономия: -16,00 грн
90,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
102,95
Экономия: -14,58 грн
88,37 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом