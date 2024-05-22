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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ТОН-Т 8 см х 1,5 м розовый, №1 - Львов (683593) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 53/6
Всего: упаковка (1)
83,50
Экономия: -19,03 грн
64,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
122,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (2)
123,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (2)
122,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
78,57
Экономия: -2,77 грн
75,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
122,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (2)
122,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Сосновского, 42
Всего: упаковка (1)
122,77 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Всего: упаковка (1)
78,95
Экономия: -3,15 грн
75,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Леси Украинки, 25
Всего: упаковка (1)
122,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (2)
122,57 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
75,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
122,03 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (5)
121,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
116,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
121,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
123,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
122,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
122,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Варва, ул. Шевченко Тараса, 81
Всего: упаковка (2)
123,14 грн