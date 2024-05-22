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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ТОН-Т 8 см х 1,5 м оранжевый, №1 - Львов (683591) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (2)
122,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (2)
121,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (2)
122,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (2)
121,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (2)
123,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (2)
122,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Сосновского, 42
Всего: упаковка (2)
121,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (2)
122,27 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (5)
122,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
122,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
Всего: упаковка (1)
121,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
122,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
124,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Варва, ул. Шевченко Тараса, 81
Всего: упаковка (2)
122,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
123,11 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Маслова Академика, 15/4
Всего: упаковка (1)
123,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
122,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев Украины, 30
Всего: упаковка (1)
123,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 51/1
Всего: упаковка (2)
122,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
99,77
Экономия: -13,48 грн
86,29 грн