Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ТОН-ТЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ТОН-Т 8 см х 1,5 м желто-зеленый, №1 - Львов (683588) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (2)
123,36 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (3)
116,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (3)
123,25 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
Всего: упаковка (2)
121,67 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (2)
121,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (2)
122,12 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Садовая, 5
Всего: упаковка (1)
122,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (2)
121,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
78,57
Экономия: -2,77 грн
75,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (4)
121,86 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 22
Всего: упаковка (2)
122,76 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (2)
123,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 45
Всего: упаковка (1)
60,35
Экономия: -1,84 грн
58,51 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Сосновского, 42
Всего: упаковка (2)
122,92 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (3)
121,94 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (2)
122,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
Всего: упаковка (1)
71,87
Экономия: -12,66 грн
59,21 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
121,88 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
122,96 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (3)
124,88 грн