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Пластырь хирургический Леопор (Surgical patch Leopor)
Пластырь хирургический Леопор (Surgical patch Leopor)
Одесса
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
59,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
49,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
45,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
41,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Экономия при брони:
-8,00 грн
41,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Экономия при брони:
-8,00 грн
41,00
грн
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Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
397.0 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
41,60
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 5 см №1
70,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.6 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Экономия при брони:
-8,00 грн
41,00
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
439.9 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co.,Ltd
44,00
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
442.6 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
20,50
грн
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ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
27,35
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Кристеров, 20
447.1 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
20,50
грн
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ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
27,35
грн
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ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 5 см №1
70,60
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Северная, 34
449.4 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
27,35
грн
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Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 13
255.4 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Возрождения, 31
370.5 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, просп. Свободы, 24-Б
371.4 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, ул. Шепарда Алана, 17
389.5 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 36
389.9 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, ул. Рабочая, 146
391.1 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, просп. Героев, 32
392.6 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 18:30
Днепр, пл. Вокзальная, 1
393.2 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 22:00
Днепр, просп. Науки, 99
393.3 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
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