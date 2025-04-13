Пластырь хирургический Леопор (Surgical patch Leopor)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Киев
Аптека24
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Нежинская, 16
6.3 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co.,Ltd
Аптека 36,6
Киев, ул. Северная, 34
8.3 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптека
Киев, ул. Семьи Кристеров, 20
9.2 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 5 см №1
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 5 см №1
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
11.8 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
В городах рядом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
59,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптеки медицинской академии
Днепр, просп. Слобожанский, 2
394.0 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
436.7 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
45,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
444.3 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
450.7 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптеки медицинской академии
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 13
348.6 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Каменское, просп. Свободы, 24-Б
365.2 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Каменское, просп. Возрождения, 31
365.4 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Днепр, шоссе Донецкое, 7-Б
388.1 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается через 53 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
391.9 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Днепр, ул. Рабочая, 146
392.6 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Днепр, ул. Калиновая, 26
392.8 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Днепр, просп. Мануйловский, 29
392.9 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Днепр, ул. Калиновая, 3
393.7 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1