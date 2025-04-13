Пластырь хирургический Леопор (Surgical patch Leopor)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.9 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
2.4 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
3.9 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 47
4.6 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
6.0 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тернопольская, 32
8.9 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
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Днепр, просп. Слобожанский, 2
187.9 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
45,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
332.9 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
59,00
Экономия при брони: -10,00 грн
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Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
401.4 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 5 см №1
Аптека интернет цен
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Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
402.5 км
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ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
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ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
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ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 5 см №1
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ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
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Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, перек. Калнышевского / Героев, 5/16
167.2 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1