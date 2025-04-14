Пластырь хирургический Леопор (Surgical patch Leopor)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Днепр
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 146
3.3 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, ул. Независимости, 36
4.4 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:30
Днепр, ул. Шепарда Алана, 17
4.9 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 83
5.8 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-Б
5.9 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется через 57 мин
Днепр, просп. Науки, 99
7.1 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется через 57 мин
Днепр, просп. Науки, 8-А
7.4 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мануйловский, 29
7.4 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Соборная, 2
7.6 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 32
9.8 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 26
9.9 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
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10.4 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
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ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
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ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
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Экономия при брони: -4,00 грн
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Экономия при брони: -8,00 грн
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ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 5 см №1
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Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1