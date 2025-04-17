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Пластырь хирургический Леопор (Surgical patch Leopor)
Пластырь хирургический Леопор (Surgical patch Leopor)
Чернигов
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Северная, 34
121.2 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
27,35
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
42,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Семьи Кристеров, 20
126.2 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
20,50
грн
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ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
27,35
грн
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ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 5 см №1
70,60
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
39,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Экономия при брони:
-8,00 грн
41,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 5 см №1
70,60
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Экономия при брони:
-8,00 грн
41,00
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
132.0 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co.,Ltd
44,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
132.5 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
20,50
грн
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ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
27,35
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
59,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
49,00
грн
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Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
429.7 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
41,60
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
485.0 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
45,00
Экономия при брони:
-4,00 грн
41,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
492.5 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Экономия при брони:
-8,00 грн
41,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
499.3 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
49,00
Экономия при брони:
-8,00 грн
41,00
грн
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Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
380.9 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
382.9 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 47
384.3 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
384.5 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
388.1 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тернопольская, 32
389.3 км
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 1,25 см №1
Nanjing 3H Medical Products Co., Ltd.
ПЛАСТЫРЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ "ЛЕОПОР" 5 м х 2,5 см №1
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