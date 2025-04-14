Быстрый тест SARS-Cov2(COVID-19) (Quick test SARS-Cov2 (COVID-19))
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
438,23
Экономия при брони: -106,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
457,93
Экономия при брони: -63,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
452,57
Экономия при брони: -91,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
443,63
Экономия при брони: -148,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
449,09
Экономия при брони: -153,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
451,17
Экономия при брони: -155,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
453,07
Экономия при брони: -157,12 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
454,64
Экономия при брони: -81,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
459,39
Экономия при брони: -57,23 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
439,04
Экономия при брони: -78,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
453,71
Экономия при брони: -39,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
442,32
Экономия при брони: -62,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
452,14
Экономия при брони: -71,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
445,57
Экономия при брони: -150,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
450,19
Экономия при брони: -69,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
442,92
Экономия при брони: -146,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
442,74
Экономия при брони: -39,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
444,09
Экономия при брони: -148,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
453,51
Экономия при брони: -158,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
452,72
Экономия при брони: -153,13 грн