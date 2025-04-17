Быстрый тест SARS-Cov2(COVID-19) (Quick test SARS-Cov2 (COVID-19))
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
452,90
Экономия при брони: -120,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
448,86
Экономия при брони: -110,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
441,09
Экономия при брони: -108,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
444,05
Экономия при брони: -111,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
451,26
Экономия при брони: -118,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
444,16
Экономия при брони: -111,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
438,41
Экономия при брони: -99,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
437,19
Экономия при брони: -97,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
439,52
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
437,77
Экономия при брони: -105,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
450,99
Экономия при брони: -112,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
452,41
Экономия при брони: -120,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
444,18
Экономия при брони: -73,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
450,27
Экономия при брони: -118,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
444,52
Экономия при брони: -114,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
447,78
Экономия при брони: -115,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
438,92
Экономия при брони: -100,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
441,94
Экономия при брони: -103,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
446,01
Экономия при брони: -107,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
БЫСТРЫЙ ТЕСТ SARS-CoV2 (COVID-19) IgG/IgM №1
Hangzhou testsea biotechnology
439,43
Экономия при брони: -107,08 грн