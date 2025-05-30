Зубная щетка Сенсодин (Toothbrush Sensodyne)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Винница
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 42 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
227,20 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
227,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
227,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
227,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
227,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 12 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
227,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
227,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
227,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
227,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
227,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
227,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
227,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
227,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
227,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
227,20 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется через 12 мин
Винница, ул. Янгеля Академика, 54
1.2 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется через 12 мин
Винница, ул. Киевская, 27
1.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
ЗУБНАЯ ЩЕТКА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН №1
GlaxoSmithKline
227,20 грн