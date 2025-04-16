Вижнлюкс плюс (Visionlux plus)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
526,10
Экономия при брони: -76,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
536,50
Экономия при брони: -61,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
550,61
Экономия при брони: -96,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
502,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
537,25
Экономия при брони: -37,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
557,18
Экономия при брони: -57,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
502,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
502,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
502,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
532,26
Экономия при брони: -31,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
551,02
Экономия при брони: -50,09 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
498,38
Экономия при брони: -66,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
551,60
Экономия при брони: -51,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
502,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
498,89
Экономия при брони: -65,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
524,28
Экономия при брони: -24,16 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
540,66
Экономия при брони: -40,51 грн