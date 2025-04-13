Вижнлюкс плюс (Visionlux plus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 605 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
571,30
Экономия при брони: -88,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
531,60
Экономия при брони: -48,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
526,73
Экономия при брони: -25,79 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
511,00
Экономия при брони: -67,08 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
531,60
Экономия при брони: -48,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
503,79
Экономия при брони: -37,28 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
540,84
Экономия при брони: -40,07 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
531,60
Экономия при брони: -15,95 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
537,76
Экономия при брони: -71,25 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
531,60
Экономия при брони: -48,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
530,89
Экономия при брони: -23,34 грн