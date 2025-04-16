Вижнлюкс плюс (Visionlux plus)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
502,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
528,12
Экономия при брони: -111,32 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
495,00
Экономия при брони: -77,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
502,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
503,74
Экономия при брони: -87,36 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
502,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
506,00
Экономия при брони: -57,84 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
502,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
558,17
Экономия при брони: -110,01 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
524,11
Экономия при брони: -23,29 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
502,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
584,39
Экономия при брони: -83,73 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
530,40
Экономия при брони: -29,74 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
502,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
529,37
Экономия при брони: -29,02 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
495,00
Экономия при брони: -77,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
502,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
502,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
542,20
Экономия при брони: -41,40 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
495,00
Экономия при брони: -77,00 грн