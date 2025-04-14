Вижнлюкс плюс (Visionlux plus)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
535,30
Экономия при брони: -46,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
519,91
Экономия при брони: -58,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
509,18
Экономия при брони: -48,15 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
511,53
Экономия при брони: -75,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
512,78
Экономия при брони: -77,04 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
548,58
Экономия при брони: -35,89 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
497,78
Экономия при брони: -61,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
535,30
Экономия при брони: -46,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
512,64
Экономия при брони: -74,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
510,43
Экономия при брони: -72,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
535,30
Экономия при брони: -46,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma
502,16
Экономия при брони: -22,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
ВИЖНЛЮКС ПЛЮС капли глазные флакон 10 мл №1
Novax Pharma