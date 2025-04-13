Киев
Бандаж противогрыжевой паховый двусторонний (Double-sided anti-hernia bandage)

Бандаж противогрыжевой паховый двусторонний (Double-sided anti-hernia bandage)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 11 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
7.2 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
537,20
Экономия при брони: -115,43 грн
421,77 грн
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
580,00
Экономия при брони: -122,65 грн
457,35 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
564,00
Экономия при брони: -121,16 грн
442,84 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
10.5 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
541,80
Экономия при брони: -116,35 грн
425,45 грн
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
585,00
Экономия при брони: -123,66 грн
461,34 грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Корец, пл. Киевская, 11
237.6 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
438,30 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется в 19:00
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 59
278.5 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №2 №1
Витали Орто
424,00 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется в 21:00
Сарны, ул. Широкая, 34
291.1 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №5 №1
Витали Орто
335,40 грн
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
391,90 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 57
301.2 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №6 №1
Витали Орто
391,90 грн
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
423,90 грн
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №2 №1
Витали Орто
424,00 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
303.6 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
409,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
308.5 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
517,00 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Владимирец, ул. Чкалова, 4
325.5 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
335,40 грн
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
356,30 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
338.7 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
424,00 грн
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №5 №1
Витали Орто
491,70 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Филатова, 6
358.8 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
438,30 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 4
362.4 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
549,50 грн
Ровно-медфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Демидовка, ул. Мира, 26
367.0 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
549,50 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Змиенец, ул. Левадная, 9
370.9 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
423,90 грн
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
423,90 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Броды, ул. Золотая, 13
384.2 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
438,30 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Торчин, ул. Независимости, 98
391.5 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
398,50 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 19:00
Горохов, ул. Торговая, 5
407.5 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №5 №1
Витали Орто
356,30 грн
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
423,90 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 19:00
Камень-Каширский, пл. Культуры, 15
410.0 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №2 №1
Витали Орто
391,90 грн
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №5 №1
Витали Орто
391,90 грн
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
495,80 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 19:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 7-Г
410.0 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
398,50 грн
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