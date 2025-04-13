Бандаж противогрыжевой паховый двусторонний (Double-sided anti-hernia bandage)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
7.2 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
537,20
Экономия при брони: -115,43 грн
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
580,00
Экономия при брони: -122,65 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
564,00
Экономия при брони: -121,16 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 164
10.5 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
541,80
Экономия при брони: -116,35 грн
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
585,00
Экономия при брони: -123,66 грн
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Витали Орто
Ровнолики
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Закрыто
Открывается в 08:00
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БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
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БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
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БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
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БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №5 №1
Витали Орто
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
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Витали Орто
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №5 №1
Витали Орто
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
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410.0 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто