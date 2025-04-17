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Бандаж противогрыжевой паховый двусторонний (Double-sided anti-hernia bandage)
Бандаж противогрыжевой паховый двусторонний (Double-sided anti-hernia bandage)
Чернигов
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
121.7 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
580,00
Экономия при брони:
-122,65 грн
457,35
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
564,00
Экономия при брони:
-121,16 грн
442,84
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
128.1 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
585,00
Экономия при брони:
-123,66 грн
461,34
грн
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БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
625,30
Экономия при брони:
-145,02 грн
480,28
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Корец, пл. Киевская, 11
303.9 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
438,30
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Сарны, ул. Широкая, 34
324.7 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №5 №1
Витали Орто
335,40
грн
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БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
391,90
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Чкалова, 4
356.9 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
335,40
грн
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БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
356,30
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 57
364.4 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №6 №1
Витали Орто
391,90
грн
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БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
423,90
грн
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БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №2 №1
Витали Орто
424,00
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
369.9 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
409,60
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 59
383.2 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №2 №1
Витали Орто
424,00
грн
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Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 4
400.0 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
549,50
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
406.7 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
424,00
грн
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БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №5 №1
Витали Орто
491,70
грн
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БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
549,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Филатова, 6
412.7 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
438,30
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиенец, ул. Левадная, 9
426.7 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
423,90
грн
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БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
423,90
грн
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Ровно-медфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Демидовка, ул. Мира, 26
433.2 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
549,50
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
435.1 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
517,00
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Камень-Каширский, пл. Культуры, 15
437.5 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №5 №1
Витали Орто
391,90
грн
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БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №2 №1
Витали Орто
391,90
грн
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БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
495,80
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 7-Г
437.5 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
398,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И
437.7 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №5 №1
Витали Орто
335,40
грн
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БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №2 №1
Витали Орто
398,50
грн
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БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №3 №1
Витали Орто
438,30
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 43
438.2 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №5 №1
Витали Орто
549,50
грн
Забронировать
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
549,50
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Торчин, ул. Независимости, 98
446.5 км
БАНДАЖИ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОТИВОГРЫЖЕВЫЕ ПАХОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ артикул 23БП, №4 №1
Витали Орто
398,50
грн
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