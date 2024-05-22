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Бинт марлевый медицинский нестерильный Teta® 5 см х 10 см, №1 - Львов (877046) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (18)
7,00
Экономия: -0,06 грн
6,94 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (29)
6,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (8)
6,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (14)
6,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (9)
6,97 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (17)
6,96
Экономия: -0,09 грн
6,87 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (19)
6,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (13)
6,96
Экономия: -0,04 грн
6,92 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (19)
7,00
Экономия: -0,06 грн
6,94 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: упаковка (9)
6,93
Экономия: -0,04 грн
6,89 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (18)
7,18
Экономия: -0,06 грн
7,12 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (39)
6,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (43)
6,92
Экономия: -0,04 грн
6,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (23)
6,97
Экономия: -0,09 грн
6,88 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (34)
7,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (13)
7,01
Экономия: -0,02 грн
6,99 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (34)
6,95 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
Всего: упаковка (8)
6,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (10)
6,99
Экономия: -0,12 грн
6,87 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (12)
7,00
Экономия: -0,02 грн
6,98 грн