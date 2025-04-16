Киев
Повязка пластырная 2B (Bandage plaster 2B)

Повязка пластырная 2B (Bandage plaster 2B)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 26 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
54,07
Экономия при брони: -12,22 грн
41,85 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
60,31
Экономия при брони: -15,44 грн
44,87 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
53,32
Экономия при брони: -2,59 грн
50,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
28,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
60,01
Экономия при брони: -2,19 грн
57,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
24,10 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
26,32 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
28,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
37,56
Экономия при брони: -1,86 грн
35,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 15 см №1
24,73
Экономия при брони: -0,88 грн
23,85 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
47,60
Экономия при брони: -15,63 грн
31,97 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
56,00
Экономия при брони: -14,14 грн
41,86 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
60,15
Экономия при брони: -15,26 грн
44,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 5 х 7,5 см №1
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
14,22
Экономия при брони: -1,10 грн
13,12 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 15 см №1
33,47
Экономия при брони: -11,67 грн
21,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 5 х 7,5 см №1
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
8,86 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
28,44 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 10 см №1
30,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
46,34
Экономия при брони: -2,36 грн
43,98 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
56,58
Экономия при брони: -11,77 грн
44,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 15 см №1
24,16 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
28,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 5 х 7,5 см №1
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
8,78 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 10 см №1
29,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
54,31
Экономия при брони: -17,49 грн
36,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
61,19
Экономия при брони: -16,34 грн
44,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
35,26
Экономия при брони: -1,37 грн
33,89 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
59,20
Экономия при брони: -20,08 грн
39,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
3.5 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
28,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
60,76
Экономия при брони: -2,92 грн
57,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
36,09
Экономия при брони: -2,27 грн
33,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
4.6 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 15 см №1
41,29 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
4.7 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
59,94
Экономия при брони: -15,05 грн
44,89 грн
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