Повязка пластырная 2B (Bandage plaster 2B)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
54,07
Экономия при брони: -12,22 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
60,31
Экономия при брони: -15,44 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
53,32
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
60,01
Экономия при брони: -2,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
37,56
Экономия при брони: -1,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 15 см №1
24,73
Экономия при брони: -0,88 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
47,60
Экономия при брони: -15,63 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
56,00
Экономия при брони: -14,14 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
60,15
Экономия при брони: -15,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 5 х 7,5 см №1
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
14,22
Экономия при брони: -1,10 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 15 см №1
33,47
Экономия при брони: -11,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 5 х 7,5 см №1
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 10 см №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
46,34
Экономия при брони: -2,36 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
56,58
Экономия при брони: -11,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 15 см №1
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 5 х 7,5 см №1
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 10 см №1
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
54,31
Экономия при брони: -17,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
61,19
Экономия при брони: -16,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
35,26
Экономия при брони: -1,37 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
59,20
Экономия при брони: -20,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
3.5 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
60,76
Экономия при брони: -2,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
36,09
Экономия при брони: -2,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
4.6 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 15 см №1
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
4.7 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
59,94
Экономия при брони: -15,05 грн