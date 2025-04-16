Повязка пластырная 2B (Bandage plaster 2B)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 10 см №1
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
23,34
Экономия при брони: -1,31 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
25,08
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
24,85
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
30,86
Экономия при брони: -1,23 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
46,04
Экономия при брони: -15,29 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
50,55
Экономия при брони: -2,44 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 5 х 7,5 см №1
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
35,03
Экономия при брони: -1,80 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
37,63
Экономия при брони: -1,93 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
46,84
Экономия при брони: -2,82 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
55,17
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
53,64
Экономия при брони: -18,18 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
23,20
Экономия при брони: -1,16 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
24,92
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 15 см №1
19,49
Экономия при брони: -1,13 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
23,35
Экономия при брони: -1,32 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
36,31
Экономия при брони: -1,86 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
35,91
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 1
5.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 15 см №1
Аптека 9-1-1
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 54-В
5.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 10 см №1
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 15 см №1