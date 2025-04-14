Повязка пластырная 2B (Bandage plaster 2B)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Днепр
Не болей
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
59,81
Экономия при брони: -20,81 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
60,82
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
26,24
Экономия при брони: -1,39 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
61,24
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
25,92
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
26,52
Экономия при брони: -1,67 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
61,90
Экономия при брони: -4,07 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
4.3 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
53,90
Экономия при брони: -4,08 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, пер. Парусный, 5-А
4.4 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
Не болей
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 15 см №1
35,76
Экономия при брони: -9,87 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
46,78
Экономия при брони: -16,03 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
55,02
Экономия при брони: -18,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
54,71
Экономия при брони: -17,50 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
56,92
Экономия при брони: -19,31 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
46,68
Экономия при брони: -15,93 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
36,43
Экономия при брони: -1,97 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
54,87
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека24
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
4.7 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 10 см №1
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 15 см №1
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 25 см №1
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
61,78
Экономия при брони: -21,38 грн
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
46,87
Экономия при брони: -3,01 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 121
4.7 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
61,35
Экономия при брони: -20,95 грн
Аптека
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
4.8 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
5.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 20 см №1
46,32
Экономия при брони: -12,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
5.0 км
ПОВЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТЫРНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ 9 х 30 см №1
61,89
Экономия при брони: -4,03 грн