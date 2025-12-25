Киев
Катетер Фолея трехходовой Софтсимпластик (Foley catheter three-way Softsimplastic)
Львив
(адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львив
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВОЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
534,40
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 59
4.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВОЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
560,10
грн
Забронировать
В городах рядом
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
181.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВОЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
687,50
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Коршинского Ивана, 20
183.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВОЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
687,50
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Русская, 185-Б
224.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВОЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
720,90
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
848.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВОЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
660,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
850.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВОЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
660,00
грн
Забронировать
