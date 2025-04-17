Глюкометр Бионайм райтест (Glucometer Bionime rightest)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1080,71
Экономия при брони: -53,87 грн
1026,84 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1054,72
Экономия при брони: -68,67 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1028,46
Экономия при брони: -42,41 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1099,91
Экономия при брони: -73,07 грн
1026,84 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1030,34
Экономия при брони: -44,29 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1079,78
Экономия при брони: -52,94 грн
1026,84 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1067,91
Экономия при брони: -41,07 грн
1026,84 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Мед-сервис
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation