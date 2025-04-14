Киев
Глюкометр Бионайм райтест (Glucometer Bionime rightest)

Глюкометр Бионайм райтест (Glucometer Bionime rightest)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 260 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
817,34 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
949,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
949,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
909,00
Экономия при брони: -46,22 грн
862,78 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1024,90 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
991,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1029,05
Экономия при брони: -43,00 грн
986,05 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1024,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
850,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1024,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
825,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1070,70
Экономия при брони: -43,86 грн
1026,84 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
950,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
798,14 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
825,83 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1024,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
891,68
Экономия при брони: -45,33 грн
846,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1096,50
Экономия при брони: -69,66 грн
1026,84 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
950,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
867,12 грн
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