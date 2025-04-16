Глюкометр Бионайм райтест (Glucometer Bionime rightest)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1101,04
Экономия при брони: -74,20 грн
1026,84 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
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Bionime Corporation
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
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Bionime Corporation
956,00
Экономия при брони: -75,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1047,59
Экономия при брони: -61,54 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1081,02
Экономия при брони: -54,18 грн
1026,84 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
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Bionime Corporation
1088,35
Экономия при брони: -61,51 грн
1026,84 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
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Bionime Corporation
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
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Bionime Corporation
1085,87
Экономия при брони: -59,03 грн
1026,84 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
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Bionime Corporation
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
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Bionime Corporation
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
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Bionime Corporation
1103,52
Экономия при брони: -76,68 грн
1026,84 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
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Bionime Corporation
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
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Bionime Corporation
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
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Bionime Corporation
890,15
Экономия при брони: -43,80 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
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Bionime Corporation
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
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Bionime Corporation
1051,05
Экономия при брони: -65,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
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Bionime Corporation
1034,70
Экономия при брони: -48,65 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
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Bionime Corporation
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
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