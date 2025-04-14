Глюкометр Бионайм райтест (Glucometer Bionime rightest)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 374 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
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Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Бажаемо здоровья
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Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Аптека низких цен
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Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
895,91
Экономия при брони: -33,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
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Bionime Corporation
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
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Bionime Corporation
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
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Bionime Corporation
1098,99
Экономия при брони: -71,85 грн
1027,14 грн
Подорожник
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Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
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Bionime Corporation
Аптека оптовых цен
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Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
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Bionime Corporation
Подорожник
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
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Bionime Corporation
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
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Bionime Corporation
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
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Аптека доброго дня
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Харьков, ул. Сумская, 6
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Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
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Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
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Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
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Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
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Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Аптека низких цен
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Открывается через 41 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
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1096,51
Экономия при брони: -69,37 грн
1027,14 грн