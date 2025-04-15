Глюкометр Бионайм райтест (Glucometer Bionime rightest)
Днепр (адрес не указан)
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Аптека шар@
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Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1101,35
Экономия при брони: -74,51 грн
1026,84 грн
Аптека низких цен
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Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
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Bionime Corporation
1101,66
Экономия при брони: -74,82 грн
1026,84 грн
Аптека оптовых цен
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Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Аптека бам
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Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Подорожник
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Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
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Bionime Corporation
Не болей
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Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
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Bionime Corporation
905,27
Экономия при брони: -42,49 грн
Мед-сервис
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Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
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Bionime Corporation
Аптека низких цен
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Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
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1099,08
Экономия при брони: -72,24 грн
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Подорожник
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Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
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Днепр, ул. Рабочая, 67
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1068,84
Экономия при брони: -42,00 грн
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Бажаемо здоровья
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Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
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Днепр, ул. Рабочая, 79-А
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1088,76
Экономия при брони: -61,92 грн
1026,84 грн
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Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
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1086,59
Экономия при брони: -59,75 грн
1026,84 грн
Аптека низких цен
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Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
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1090,00
Экономия при брони: -63,16 грн
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Бажаемо здоровья
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Днепр, ул. Рабочая, 172
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1023,80
Экономия при брони: -37,75 грн
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Днепр, ул. Рабочая, 95
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Днепр, ул. Рабочая, 178
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Днепр, ул. Рабочая, 4/6
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Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
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1082,26
Экономия при брони: -55,42 грн
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