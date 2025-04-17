Глюкометр Бионайм райтест (Glucometer Bionime rightest)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
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0.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Біла ромашка
Открыто
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Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
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Bionime Corporation
1073,60
Экономия при брони: -32,21 грн
1041,39 грн
Бажаемо здоровья
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Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
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Подорожник
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Чернигов, ул. Пятницкая, 50
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Подорожник
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Чернигов, просп. Мира, 32
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Аптека низких цен
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Чернигов, просп. Мира, 35
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1100,01
Экономия при брони: -73,17 грн
1026,84 грн
Подорожник
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Чернигов, ул. Ремесленная, 57
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Аптека низких цен
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Чернигов, ул. Ремесленная, 53
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1090,20
Экономия при брони: -63,36 грн
1026,84 грн
Аптека оптовых цен
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Чернигов, просп. Мира, 28
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Мед-сервис
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1071,32
Экономия при брони: -44,48 грн
1026,84 грн
Аптека бам
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Чернигов, просп. Победы, 93
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Бажаемо здоровья
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Чернигов, просп. Победы, 91
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Аптека копейка
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Чернигов, просп. Победы, 104
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1023,31
Экономия при брони: -37,26 грн
Подорожник
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Чернигов, просп. Победы, 103
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