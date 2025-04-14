Горлоспас актив для детей (Gorlospas active for children)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
182,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
182,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
189,80
Экономия при брони: -16,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
182,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
182,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
182,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
182,60 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
182,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 11 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
182,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 41 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
182,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
182,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
182,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
182,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
193,30
Экономия при брони: -20,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы
182,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 121
3.0 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 мл №1
Георг Биосистемы