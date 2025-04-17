Горлоспас актив (Gorlospas active)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
181,17
Экономия при брони: -9,03 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,30
Экономия при брони: -20,20 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
161,67
Экономия при брони: -10,53 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,30
Экономия при брони: -20,20 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,20
Экономия при брони: -20,10 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,30
Экономия при брони: -20,20 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
182,88
Экономия при брони: -10,74 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
184,38
Экономия при брони: -12,24 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,10
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
157,93
Экономия при брони: -6,79 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
158,93
Экономия при брони: -7,79 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,30
Экономия при брони: -20,20 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
161,12
Экономия при брони: -10,87 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
156,25
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,30
Экономия при брони: -20,20 грн