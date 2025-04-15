Горлоспас актив (Gorlospas active)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 229 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
161,15
Экономия при брони: -10,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
162,23
Экономия при брони: -11,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
166,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,20
Экономия при брони: -20,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,30
Экономия при брони: -21,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
180,61
Экономия при брони: -8,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
184,25
Экономия при брони: -12,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,30
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
179,18
Экономия при брони: -7,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
159,31
Экономия при брони: -9,06 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
182,15
Экономия при брони: -10,01 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
179,78
Экономия при брони: -7,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
182,72
Экономия при брони: -10,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
156,93
Экономия при брони: -5,79 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
159,62
Экономия при брони: -8,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
156,47
Экономия при брони: -5,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
158,35
Экономия при брони: -8,10 грн