Горлоспас актив (Gorlospas active)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,20
Экономия при брони: -22,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,30
Экономия при брони: -22,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,20
Экономия при брони: -22,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
161,91
Экономия при брони: -10,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,30
Экономия при брони: -22,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
182,76
Экономия при брони: -10,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,20
Экономия при брони: -22,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
156,75
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,20
Экономия при брони: -22,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
160,51
Экономия при брони: -7,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
184,12
Экономия при брони: -11,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,30
Экономия при брони: -22,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
155,92
Экономия при брони: -5,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Биосистемы
173,30
Экономия при брони: -22,80 грн