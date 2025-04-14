Вис глик нео (Vis glik neo)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
624,79
Экономия при брони: -76,06 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
622,52
Экономия при брони: -73,79 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
634,21
Экономия при брони: -85,48 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
637,42
Экономия при брони: -88,69 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
596,50
Экономия при брони: -73,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
634,62
Экономия при брони: -104,33 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
630,74
Экономия при брони: -82,01 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн