Вис глик нео (Vis glik neo)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 429 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
596,50
Экономия при брони: -60,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
615,55
Экономия при брони: -83,88 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
633,31
Экономия при брони: -85,93 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
618,45
Экономия при брони: -86,74 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
614,93
Экономия при брони: -66,28 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
596,50
Экономия при брони: -60,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
621,63
Экономия при брони: -27,47 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
623,10
Экономия при брони: -74,37 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health