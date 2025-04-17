Вис глик нео (Vis glik neo)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
596,50
Экономия при брони: -65,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
619,64
Экономия при брони: -100,85 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
596,50
Экономия при брони: -65,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
622,09
Экономия при брони: -114,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
616,36
Экономия при брони: -108,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
596,50
Экономия при брони: -65,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
504,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ВИС ГЛИК НЕО капли глазные 10 мл №1
OPKO Health
615,46
Экономия при брони: -95,93 грн