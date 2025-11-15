Киев
Канюля трахеостомическая Кристалклиа (Tracheostomy cannula Crystalclear)

Канюля трахеостомическая Кристалклиа (Tracheostomy cannula Crystalclear)

Киев (адрес не указан)
Мед-сервис
Открыто
Круглосуточно
Обухов, ул. Каштановая, 52-А
36.2 км
КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ CrystalCLear (ПВХ) 8 мм №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
349,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
224.6 км
КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ CrystalCLear (ПВХ) 8 мм №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
357,60 грн
