Канюля трахеостомическая Кристалклиа (Tracheostomy cannula Crystalclear)

Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
189.7 км
КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ CrystalCLear (ПВХ) 8 мм №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
357,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Круглосуточно
Обухов, ул. Каштановая, 52-А
401.2 км
КАНЮЛЯ ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ CrystalCLear (ПВХ) 8 мм №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
349,30 грн
