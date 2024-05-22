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АБЪЮФЕН ДЕЛИКАТ гель вагинальный 5 мл, №8 - Львов (601047) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
423,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
423,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
423,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
413,46 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
491,99
Экономия: -78,53 грн
413,46 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
413,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
423,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
494,59
Экономия: -64,25 грн
430,34 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
446,99
Экономия: -33,53 грн
413,46 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
522,99
Экономия: -109,53 грн
413,46 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
423,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
423,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 46 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
496,99
Экономия: -83,53 грн
413,46 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
508,99
Экономия: -95,53 грн
413,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
438,31
Экономия: -36,37 грн
401,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
538,99
Экономия: -125,53 грн
413,46 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
413,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
583,99
Экономия: -170,53 грн
413,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
450,08
Экономия: -26,08 грн
424,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
423,80 грн