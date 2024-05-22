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АБЪЮФЕН ДЕЛИКАТ гель вагинальный 5 мл, №8 - Харьков (601047) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
468,13
Экономия: -46,06 грн
422,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
415,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1), гель вагинальный (6)
443,30
Экономия: -56,27 грн
387,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
437,95 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
412,45 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
413,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
423,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
461,87
Экономия: -39,62 грн
422,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
478,19
Экономия: -66,41 грн
411,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
443,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
441,47 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (3)
431,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
441,83 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
442,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
505,18
Экономия: -91,92 грн
413,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (67)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
423,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (4)
439,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
391,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
437,62
Экономия: -64,59 грн
373,03 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
374,29 грн