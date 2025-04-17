Аква марис экстра стронг спрей назальный (Aqua maris extra strong nasal spray)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
463,30
Экономия при брони: -76,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 6 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
459,81
Экономия при брони: -13,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
440,50
Экономия при брони: -53,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
463,30
Экономия при брони: -76,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
450,88
Экономия при брони: -94,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
440,50
Экономия при брони: -53,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
446,86
Экономия при брони: -74,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
463,30
Экономия при брони: -76,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
439,12
Экономия при брони: -82,92 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
463,30
Экономия при брони: -76,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
440,85
Экономия при брони: -83,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
450,20
Экономия при брони: -93,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
440,50
Экономия при брони: -53,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
АКВА МАРИС® ЭКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 150 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
451,25
Экономия при брони: -78,20 грн