Имплантат иньекционный Артро-патч (Injection implant Artro-patch)
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
147.8 км
Имплантат инъекционный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты Artro-patch (Артро-патч) 30 мг/мл шприц 3 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
5600,00
грн
Забронировать
М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1-А
110.1 км
Имплантат инъекционный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты Artro-patch (Артро-патч) 30 мг/мл шприц 3 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Хемотека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чигиринская, 21/13
263.0 км
Имплантат инъекционный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты Artro-patch (Артро-патч) 30 мг/мл шприц 3 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Хемотека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 26
366.1 км
Имплантат инъекционный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты Artro-patch (Артро-патч) 30 мг/мл шприц 3 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
