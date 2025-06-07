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Имплантат иньекционный Артро-патч (Injection implant Artro-patch)
Имплантат иньекционный Артро-патч (Injection implant Artro-patch)
Одесса
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
491.6 км
Имплантат инъекционный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты Artro-patch (Артро-патч) 30 мг/мл шприц 3 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
5600,00
грн
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Хемотека
Открыто
Закроется в 17:00
Николаев, просп. Богоявленский, 26
114.8 км
Имплантат инъекционный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты Artro-patch (Артро-патч) 30 мг/мл шприц 3 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
Хемотека
Открыто
Закроется в 16:30
Черкассы, ул. Чигиринская, 21/13
341.8 км
Имплантат инъекционный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты Artro-patch (Артро-патч) 30 мг/мл шприц 3 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1-А
425.8 км
Имплантат инъекционный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты Artro-patch (Артро-патч) 30 мг/мл шприц 3 мл №1
Медицинский центр М.Т.К.
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