Глюкометр Контур плюс ван (Glucometer Contour plus one)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Винница
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
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Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
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Ощад аптека
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
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Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
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732,00
Экономия при брони: -36,60 грн
Подорожник
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
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Подорожник
Винница, ул. Пирогова, 23
3.1 км
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Подорожник
Винница, пер. 1-й Украинский, 5
3.4 км
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Аптека
Винница, ул. Матроса Кошки, 9-А
3.5 км
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Подорожник
Винница, ул. Пирогова, 51
3.7 км
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Подорожник
Винница, ул. Келецкая, 41
4.6 км
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Аптека
Винница, ул. Пирогова, 107
4.6 км
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Подорожник
Винница, ул. Пирогова, 111
4.7 км
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Подорожник
Винница, просп. Юности, 51
6.1 км
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Подорожник
Винница, просп. Юности, 22
6.3 км
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Калиновка, ул. Медицинская, 4-А
24.4 км
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Жмеринка, ул. Киевская, 288-Д
33.6 км
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Жмеринка, ул. Центральная, 1
35.6 км
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Жмеринка, ул. Шевченко, 2-Д
36.0 км
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Жмеринка, ул. Добролюбова, 9-А
36.2 км
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