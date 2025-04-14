Глюкометр Контур плюс ван (Glucometer Contour plus one)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Одесса
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
831,32
Экономия при брони: -39,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
829,81
Экономия при брони: -37,89 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
734,89
Экономия при брони: -28,54 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
828,53
Экономия при брони: -36,61 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
823,52
Экономия при брони: -31,60 грн
Аптека24
Одесса, ул. Итальянская, 83
4.4 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
847,95
Экономия при брони: -56,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
5.3 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
844,45
Экономия при брони: -52,53 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Независимости, 4
6.0 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
839,44
Экономия при брони: -47,52 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Добровольцев, 10/2
6.5 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
822,72
Экономия при брони: -30,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
851,06
Экономия при брони: -59,14 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
744,91
Экономия при брони: -37,46 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 22 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 33
7.0 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
841,27
Экономия при брони: -49,35 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
7.0 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
823,60
Экономия при брони: -31,68 грн
Вузовская
Одесса, ул. Шелухина Сергея, 82
8.7 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Левитана, 101
9.2 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека копейка
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
9.2 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
836,73
Экономия при брони: -44,81 грн
Аптека копейка
Одесса, дорога Люстдорфская, 125/5
9.2 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
841,27
Экономия при брони: -49,35 грн
Аптека низких цен
Одесса, дорога Николаевская, 299
9.5 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
843,81
Экономия при брони: -51,89 грн