Глюкометр Контур плюс ван (Glucometer Contour plus one)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
1.8 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
D.s.
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
1.9 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Львов, ул. Бабия, 14
3.3 км
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Ощад аптека
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека бам
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека бам
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 10
3.6 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Львов, ул. Выговского Ивана, 3
3.7 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека бам
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 11
3.7 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
D.s.
Львов, ул. Широкая, 87
3.9 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Львов, ул. Очеретяна, 31
4.5 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека низких цен
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
823,60
Экономия при брони: -31,68 грн
D.s.
Львов, ул. Китайская, 7
4.7 км
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Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Львов, ул. Пулюя Ивана, 40
4.7 км
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Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
5.8 км
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Подорожник
Львов, ул. Величковского, 1-Б
7.3 км
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