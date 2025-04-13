Глюкометр Контур плюс ван (Glucometer Contour plus one)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
826,86
Экономия при брони: -34,94 грн
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
840,71
Экономия при брони: -48,79 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
1050,59 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека оптовых цен
Киев, бульв. Чоколовский, 30
5.2 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
1146,57 грн
36,6
Киев, перек. Здановской Юлии / Рея Брэдбери, 12/12
6.8 км
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Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
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Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека низких цен
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
8.8 км
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Ascensia Diabetes Care Holdings AG
840,55
Экономия при брони: -48,63 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
9.8 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
1057,56 грн
В городах рядом
Подорожник
Чабаны, ул. Покровская, 24-А
14.1 км
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Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1
15.1 км
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А плюс
Закрыто
Открывается в 08:30
Белогородка, ул. Владимирская, 17
21.3 км
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Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека низких цен
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
21.8 км
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Ascensia Diabetes Care Holdings AG
850,66
Экономия при брони: -58,74 грн
Подорожник
Васильков, просп. Киевский Шлях, 143-Б
30.5 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Боровая, ул. Мира, 29
42.2 км
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Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Макаров, ул. Хмельницкого Богдана, 64
51.4 км
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Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Барышевка, ул. Березанская, 12/1
58.1 км
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Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Остер, ул. Хмельницкого Богдана, 50-Б
60.7 км
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Кагарлык, пл. Торговая, 6
68.6 км
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Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Бажаемо здоровья
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
78.4 км
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