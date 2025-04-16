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Жгут Медикеа (Tourniquet Medicare)
Жгут Медикеа (Tourniquet Medicare)
Кривой Рог
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
346.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
101,00
Экономия при брони:
-31,89 грн
69,11
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
354.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
105,40
Экономия при брони:
-33,31 грн
72,09
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Барановка, ул. Звягельская, 15
493.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Свалява, ул. Духновича, 1
773.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10
грн
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Астарта
Открыто
Закроется через 21 мин
Харьков, просп. Байрона, 9
309.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Ирфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
412.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Социальная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
556.0 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
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