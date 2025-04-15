Киев
О товаре
Цены
Жгут Медикеа (Tourniquet Medicare)
Жгут Медикеа (Tourniquet Medicare)
Днепр
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Витамин
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Нижний Вал, 5-А
357.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
54,20
грн
Забронировать
Витамин
Закрыто
Открывается в 09:00
Козелец, ул. Франко Ивана, 1
388.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
54,20
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
388.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
101,00
Экономия при брони:
-31,89 грн
69,11
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
396.1 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
105,40
Экономия при брони:
-33,31 грн
72,09
грн
Забронировать
Витамин
Закрыто
Открывается в 08:00
Боярка, ул. Гоголя, 76/5-А
397.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
54,20
грн
Забронировать
Витамин
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Зодчих, 70-А
398.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
54,20
грн
Забронировать
Витамин
Закрыто
Открывается в 08:00
Гостомель, ул. Свято-Покровская, 19-А
411.5 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
54,20
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 15
565.6 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Свалява, ул. Духновича, 1
881.3 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
74,10
грн
Забронировать
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
190.4 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Ирфарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
473.9 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Социальная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
648.7 км
ЖГУТ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ MEDICARE №1
Допомога-I
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню